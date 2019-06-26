Zara'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından Belediye Toplantı ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Zara Toplum Sağlığı Merkezi'nden doktor Şule Yalnız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Bir ayda ilçede üç vatandaşın KKKA virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Yalnız, Zara'daki avlanma sahalarının tamamının bu nedenle bir yıl süreyle avcılara kapatıldığını söyledi.

Yalnız, "KKKA virüsü sonradan kenelere bulaşmıştır. Keneler vasıtasıyla da hayvanlara ve insanlara bulaşmaktadır. Virüs etkisi 10 gün içerisinde görülebilir ve soğuk algınlığı hissi verir. Damar yollarına doğrudan etki eden bir virüs olduğundan vücuda yapışan keneler kontrolsüz çıkarılmamalıdır." dedi.

Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi doktor Abdullah Eryıldız da ölüm belgesi konusunda bilgilendirme yaptı. Yılmaz, vukuatlı, kazalara bağlı sonradan ölümler ile kimliksiz ve kimsesiz kişilerin ölümlerinde kuruma başvurulması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik de "Muhtarlarımızdan çöplerin toplanması konusunda anlayışlı olmalarını rica ediyoruz. Malum yaz aylarındayız ve köylerimizdeki nüfus çok arttı. Personel ve araç sayımız sınırlı olduğundan köylerimize yetişmekte gecikmeler olabilmektedir. Bu konuda bizleri anlamanızı rica ediyorum. Ağustos ayında düzenleyeceğimiz festivalimize köylerimizin katılımını bekliyoruz." diye konuştu.



Kaymakam Mehmet Sayın ise konuşmasında, muhtarlarla her ay düzenli olarak toplantı düzenleyeceklerini belirterek şunları kaydetti:



"Yeni muhtarlarımız görevlerine daha duyarlılar. Sürekli bizlerle irtibat halinde işlerin takibini yapmaktalar. İlçemiz avlakları bu yıl avlanmaya kapalı olduğundan keklik popülasyonunun korunması ve sayısının artması amacıyla köylerimizde kaçak avcılığa meyilli olacak kişiler konusunda duyarlı olunmak zorundadır."

İlçede köy sayısının fazlalığından dolayı yapılacak hizmetler konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine değinen Sayın, "Alt yapıdan üst yapıya, kilit parkeden içme suyuna birçok alanda köylerimizin ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır. Her zaman sizlerle diyalog halindeyiz, sizlerin dilekçelerini almaktayız. Köylerimizde içme suyu depolarında klorlama konusunda muhtarlarımız sorumludur." diye konuştu.

Toplantıya, il genel meclis üyeleri Etem Yiğit, Hakan Eser, Zara Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Şimşek, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.