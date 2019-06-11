Zara'da mezuniyet sevinci

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Öğrencilerimiz hayatlarının bir aşamasını daha geride bırakıyorlar. Bundan sonraki hayatları için yeni bir aşamaya geçiliyor. 4 yıl okudukları bölümle ilgili iş ve kariyer döneminde gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Bizler de bu evrelerden geçerek hayata atıldık. Ufkunuzu ne kadar geniş tutarsanız o kadar hayatınızda başarılı olursunuz. Bir başarı etabını zaten geride bıraktınız." diye konuştu.

Mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yüksel Aydın, "Görev sürem içerisinde öğrencilerimiz arasında ve öğrencilerimiz ile okul arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Başarı seviyesi yüksek eğitim dönemlerini hocalarımızın ve öğrencilerimizin gayretleri ile devam ettiriyoruz. Hocalarımızı, velilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyor, gençlerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul birincisi Enes Pehlivan mezuniyet onur kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı.

Program sonunda protokolü üyeleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.



