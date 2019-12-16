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Zara'da mezarlık düzenleme çalışmaları

SİVAS (AA) - Zara Belediyesi tarafından Yeni Merkez Kabristanı'nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.Zara Belediyesi tarafından ilçe merkezine bağlı Ahmet Başyurt Mahallesi'nde Yeni Merkez Kabristanı'nda giriş kapısı, taziye...

Genel 16.12.2019, 13:34
Zara'da mezarlık düzenleme çalışmaları
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SİVAS (AA) - Zara Belediyesi tarafından Yeni Merkez Kabristanı'nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi tarafından ilçe merkezine bağlı Ahmet Başyurt Mahallesi'nde Yeni Merkez Kabristanı'nda giriş kapısı, taziye alanı yenileme ve Selimiye şehitlerinin mezarlarına Türk bayrağı konulması çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayırsever hemşehrimiz Habib Aykol'un projemize vermiş olduğu destekle başlanan mezarlık düzenleme çalışmalarımız tamamlandı. İlçemiz ve hemşehrilerimiz adına Habib Aykol'a desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Üstü kapalı taziye alanı yapıldığına değinen Çelik, "Mezarlık girişine çeşme inşa ettik, şehit mezarlarımızın bakımını yaparak Türk bayrakları ile donattık." diye konuştu.

#Zara Belediyesi
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