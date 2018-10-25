SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, "Kitaplarla Kurulan Dostluklar" adlı kitap kampanyası başlatıldı.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin altyapısını yakın zamanda oluşturduklarını söyledi.

Projenin paydaşlarının Ankara'dan Milli Eğitim Vakfı Koleji, Batman'ın Gercüş ilçesinden Dicle Anadolu Lisesi ve Zara ilçesinden de Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi olduğunu belirten Hoplamaz, "Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerinden oluşan üç farklı ekip, bölgelerinden kitap toplayarak bu kitapları kendi aralarında dönüşümlü olarak paylaşacaklar. Kitap paylaşımının yanı sıra da kampanyada yer alan üç okulumuzun kütüphanelerine de kitap desteği sağlanacak." diye konuştu.

Akademik eğitime hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için de hazırlık kitapları hediye edileceğini ifade eden Hoplamaz, şunları kaydetti:

"10 Kasım'a kadar devam edecek kampanyamız bünyesinde toplanacak yeni sisteme uygun, yeni baskı ve kullanılmamış akademik kitaplarımızı öğrencilerimize hediye edeceğiz. Kampanyamızdaki amaç, üç farklı ilin öğrencileri ve öğretmenleri arasında bir kitap köprüsü oluşturmak, kitaplarla dostluklar kurmaktır. Şu an için başardığımızı düşünüyoruz. Kampanyamız üç gün önce başlamasına rağmen 2 binin üzerinde bir kitap toplandı. İnanıyoruz ki bu rakam 3 binin üzerine çıkacaktır. Projemize destek sağlayan eğitimcilerimize, öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum."