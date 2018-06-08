Zara'da karne sevinci

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Gazi ilkokulu ile Atatürk anaokulunda karne töreni düzenlendi.

Etkinliğe katılan Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, öğrencilerin zor bir maratonu geride bıraktığını belirterek, "Her son yeni bir başlangıçtır. Kimimiz bir üst sınıfa geçti, kimimiz ilkokula, kimimiz ortaokula geçti. Başlayacak olan yaz tatilini en iyi bir biçimde geçireceğinize inanıyor, öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise "Öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla dolu dolu geçirdiğiniz bir eğitim yılının sonunda yaz tatiline girmenin sevincini yaşıyorsunuz. Ondan daha büyük bir sevinç olan karne sevincini yaşıyorsunuz. Her öğrenci başarılıdır, her öğrenci zekidir, yeter ki elinden tutulsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından öğrencilere karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, kurum amirleri ve veliler katıldı.