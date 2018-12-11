Zara'da kan bağışı kampanyası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu'nda Kızılay tarafından açılan stantta kan bağışı gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı kampanyada, Kızılay Zara İlçe Temsilcisi Metin Günay, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit de kan bağışında bulundu.

Kampanya hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kızılay Zara İlçe Temsilcisi Metin Günay, "Kan vermek bir vatandaşlık görevidir. Verilen her kan bir hayat kurtarmak demektir. Bu bilinçle dönemsel olarak ilçemizde kan bağışı kampanyaları düzenlemekteyiz. Yüksekokulumuzda açtığımız stantta 59 kişi kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu. Biz de kan bağışında bulunanlar arasında yaptığımız çekilişle üç kişiye lisanslı Beşiktaş forması hediye ettik." dedi.