Zara'da iftar programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının iş birliğiyle iftar programı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde gönül sofralarında oruçlarımızı açarak geçirmenin huzurunu yaşıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." dedi.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise hemşehrileriyle böyle güzel bir ortamda birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Bugün Zara, tarihi günlerinden birini yaşadı. 642 konutun kura çekimini yaptık, ardından da iftar sofrasında buluştuk. İnşallah bir kaç ay sonra da kalan konut sayısı için çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ramazan ayının bereketini ve güzelliğini halkımızla birlikte yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı.