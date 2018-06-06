Zara'da iftar programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Şerefiye köyünde iftar programı düzenledi.

Geleneksel iftar programlarını sürdüren Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Şerefiye köyünde faaliyet gösteren esnafla iftarda buluştu. Oda Başkanı Ahmet Okur ve yönetimi, esnafların sorun ve temennilerini dinledi.

İftarda konuşan Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, "İlçe merkezimizde bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz iftar programımızın ardından Şerefiye'ye gelerek, sizlerle bir arada olmak istedik. Bizler sizlerle bir bütünüz." dedi.

Programa İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şefi Namuk Kaya, Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü ile bölge esnafı katıldı.