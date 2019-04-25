Zara'da halk yürüyüşü düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Büyük Halk Yürüyüşü" düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, kurum amirleri, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Zara Garnizon Şehitliği önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda tamamlandı. Yürüyüşün ardından konuşan Sayın, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ın şanlı tarihi olan 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü münasebeti ile halk yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdik. Milletimiz, tarih boyunca esaret kabul etmemiştir. Türk milleti, bağımsız yaşamanın ne demek olduğunu bilen bir millettir. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerden oluşan halk oyunu ekibi, Zara ve Ege yörelerine ait gösteri sundu.