Zara'da girişimcilik konulu panel düzenlendi

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde "Türkiye'de Girişimci Olmak" konulu panel düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından, Belediye Kültür Merkezi gerçekleştirilen panele Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, KOSGEB Sivas Müdürlüğü Kobi Uzmanı Yılmaz Mert, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Fuat Çamlıbel konuşmacı olarak katıldı.

Kaymakam Mehmet Sayın, panel öncesi yaptığı konuşmada, düzenlenen panellerin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Belirlenen başlıklar ilçemiz ekonomisine katma değer sağlama hususunda yol göstericidir." dedi.



Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da ilçede farklı tarihlerde uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiğini aktardı.

Bu eğitimlerde 70 kursiyerin başarılı olduğunu ve sertifika almaya hak kazandığını hatırlatan Pala, "Belediye olarak vatandaşlarımıza yönelik birçok alanda kurslar düzenleyerek sertifikalandırdık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından panelistler, İŞKUR'un istihdama yönelik katkıları, girişimcilere KOSGEB destekleri, inovasyon keşif süreci konularında katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı panelin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Programa, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile çok sayıda vatandaş katıldı.