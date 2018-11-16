Zara'da genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 12 çiftçiye 60 damızlık düve dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kırsalında yaşayan 12 genç çiftçiye düve dağıtılacağını belirtti.

Sayın, yüzde 100 hibeyle kişi başı beşer damızlık düvele teslim edileceğini dile getirerek, "Proje, ilçemiz hayvancılığı için önemli bir imkan sağlayacaktır. Umut ediyorum, genç çiftçilerimiz, aldıkları düveler ile hayvancılık alanında bir geçim kapısı sağlayarak ilçemiz ve ülkemiz hayvancılığına katkı sunacak." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Levent Kadıoğlu da "Proje ile ilçemizde 12 çiftçimize damızlık düve dağıtımı yaparken, 5 çiftçimiz arı, 4 çiftçimiz koyun, 3 çiftçimiz manda hibesi almaya hak kazandı. Genç çiftçilerimize ve ilçemiz hayvancılığına hayırlı olsun." dedi.

Dağıtım törenine Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, genç çiftçiler ve aileleri katıldı.