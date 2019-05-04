Zara'da fırınlar denetlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde ekmek ve pide fırınları denetlendi.

Ramazan ayı öncesinde Zara Belediyesi zabıta ve Zara Toplum Sağlığı personelinden oluşan ekip, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptı.

Denetimlerde ekmek gramajları, depolama, pişirme ve satış alanlarının hijyenik durumu kontrol edildi.

Denetimler esnasında görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Denetimler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "İlçemizde daha önce yapılmadığını tespit ettiğimiz uygulamalardan biri de denetimlerdi. Zabıta ekiplerimizle, İlçe Toplum Sağlığı yetkililerinden oluşan bir ekip Ramazan ayı öncesinde fırınları denetleyerek gerekli görülen uyarılarda bulunuldu. Yapılan denetimlerde hijyen ve gramaja dikkat edildiği görüldü." dedi.