Zara'da evde kuaför hizmeti

SİVAS (AA) - Zara ilçesinde evde kuaför hizmeti verilmeye başlandı.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Bizi Bekleyen Birileri Var, Evde Kuaför Hizmeti" projesi uygulamaya konuldu.

İlçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında Kaymakam Mehmet Sayın ve Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, Kızılırmak Mahallesinde yaşayan 92 yaşındaki İhsan Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Sayın, proje hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduklarını söyledi.

Ev ziyaretlerinde yaşlılarımızın, engellilerin kuaför ihtiyaçlarını, kişisel bakımlarını yapamadıklarıyla karşılaştıklarını aktaran Sayın, "Özel hizmete ihtiyaç duyduklarını hissettik. Buradan hareketle bir proje başlatalım istedik. İlçemizdeki bir berber arkadaşımızla anlaştık, bugünden itibaren ilçe merkezimiz ve köylerimizdeki dezavantajlı gruplarımıza, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza, öncelikle erkeklerimizden başlamak üzere, arkasından da bayanlara evde kuaförlük hizmeti verilecek." diye konuştu.

İlçede yaklaşık 200'e yakın kişi tespit ettiklerini belirten Sayın, "Her ay belirli günlerde vatandaşlarımız ziyaret edilerek kişisel bakımları yapılacaktır. Bu projemiz bir yıl sürecektir. Sonrasında da devam ettirebilmek azminde olacağız. İsteğimiz, rutin yardımların dışında da hizmetlerin ihtiyaç sahiplerimize verilebilmesidir." ifadesini kullandı.

Evde kuaför hizmetini alan Kasapoğlu da hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Erkek kuaförü Mustafa Gürel ise "Kaymakamlığımızın gerçekleştirmek istediği proje örnek bir proje. Biz de köy köy, mahalle mahalle bildirilen hanelere ziyaretler gerçekleştirilerek kişisel bakımlarını yapacağız." dedi.