Zara'da Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

SİVAS (AA) - Zara İlçe Müftülüğü tarafından Zara ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi açıldı.

Reşitpaşa Caddesi okullar bölgesi yakınında yapılan gençlik merkezinin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Açılışta konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Türkiye genelinde il ve ilçelerde gençlik merkezilerinin açılıdığını ve açılmaya da devam edeceğini belirterek, "Önemli bir proje. Bizler de elimizden geldiğince eğitim öğretim alanında fiziki şartların oluşturulması anlamında her türlü gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, doğru bilgiyi halka ulaştırmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

Gençlikle ilgili çalışmalara da önem verdiklerini vurgulayan Akkuş, merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak gençlik merkezi hizmete açıldı.

Açılışın ardından gençlik merkezini gezen Sayın ve Akkuş, bir süre masa tenisi oynadı, dambıl ile ağırlık çalıştı.

Törene, İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan, Zara İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şubesi Başkanı Metin Erkan, kamu kurum amirleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.