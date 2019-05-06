Zara'da çocuk şenliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı tarafından Korgeneral Ahmet Başyurt Stadyumu'nda düzenlenen çocuk şenliğinde kukla, sihirbazlık gösterimi yapıldı, halat çekme, geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Stadyumda kurulan çocuk oyun parkurunda çocuklar gün boyu oyun oynayarak eğlenme imkanı buldu.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki görev yerlerinde gerçekleştirdiği çocuk şenliğini Zara ilçesinde de yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Programın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Sayın, "Bu yıl Zara'da ilkini düzenlediğimiz şenliğimiz çocuklar ve aileleri tarafından yoğun bir ilgi görürken, ilçe esnaflarımızda açtıkları stantlarda şenliğimize renk kattılar. Uzaktan, yakından etkinliğimize katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Programa, Sivas Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya, Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Zara ve çevre ilçelerden gelen çocuklar ve aileleri katıldı.