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Zara'da camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı.Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya ile ilçe merkezinde bulunan 8 caminin girişine çorap askılığı konuldu. Askılığın yanına...
Genel 09.12.2019, 15:29
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı.
Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya ile ilçe merkezinde bulunan 8 caminin girişine çorap askılığı konuldu.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, uygulamayla ilgili AA muhabirine, "Uygulamamızın temel amacı, camilerimize temiz girilmesini teşvik etmek ve kıyafeti ibadet etmeye müsait olmayan vatandaşlarımızın rahatlıkla çorap temin edebilmelerini sağlamak." dedi.
İlçe merkezinde başlattıkları uygulamayı köylere de yayacaklarını aktaran Sayın, isteyen vatandaşların camilere çorap bırakarak, kampanyaya destek olabileceğini vurguladı.
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