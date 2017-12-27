Zara'da "Bir Kardeşim Oluyor" Projesi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine yönelik "Bir Kardeşim Oluyor" Projesi gerçekleştirildi.Reşit Akif Paşa Ortaokulu ana sınıfı öğretmeni Kübra Çakmaktaş öncülüğünde başlatılan proje ile...