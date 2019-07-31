Zara'da biçerdöverler denetlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde hububat hasadında çalışan biçerdöverler kontrol edildi.
Zara Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü birlikteliğinde ilçe kırsalında hububat hasadında çalışan biçerdöverler denetlendi.
Ürün durumunun bölgelere göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Şimşek, verimin yüksek olduğu yerler olduğu gibi verimin düşük olduğu tarım arazileri olduğunu da söyledi.
Denetlemeye, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Levent Kadıoğlu, Ziraat Mühendisi Umut Erbatur, Oda Genel Sekreteri Zikri Bedir katıldı.