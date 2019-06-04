Zara'da bayramlaşma programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşma programı, Mehmet Akif Ersoy Camisi resmi açılış töreni ile başladı.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua ve salavatlar eşliğinde cami açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından cami avlusunda ilçe protokolü, vatandaşlarla bayramlaştı.
Buradaki programın ardından Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile ilçe protokolünün katılımı ile şehit aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.