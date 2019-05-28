Zara'da balya yapım fiyatları belirlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde balya yapım fiyatları belirlendi.
Fiyat karmaşasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, "İlçemizde geçmişte yaşanan fiyat karmaşalarının önüne geçmek amacıyla başlattığımız piyasa araştırmaları sonucunda belirlenen fiyatlar dengeleyici unsur olmuştur. Bu uygulamayı yeni dönemde de yaparak Zara merkezde balya yapım fiyatı 3 lira olurken, ilçe merkezine uzaklık durumuna göre bu fiyat uygulamaları değişmektedir." dedi.
Tarımsal faaliyetlerde piyasa araştırmaları yapmaya devam edeceklerini belirten Şimşek, çiftçilerin uygulamadan memnun kaldığını ifade etti.