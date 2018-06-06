Zara Ziraat Odasının ÇKS açıklaması

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası, çiftçilerin 2018 yılı üretim dönemine ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran sona ereceğini belirtti.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "ÇKS başvuruları veya kayıt güncellemeleri yapacak, üreticilerin istenilen belgeler ile birlikte 30 Haziran'a kadar bağlı bulundukları il veya ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

ÇKS başvurusu bulunmayan üreticiler bir yıl süresince mazot, yem bitkisi, kimyevi gübre ve fark ödemeleri gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden istifade edemeyecekler." dedi.

Oda olarak ÇKS dosyalarını ücretsiz hazırladıklarını belirten Şimşek, "Çiftçilerimiz odamıza gelerek personelimizden destek alabilirler. ÇKS başvurularında üreticilerin Ziraat Odalarından çiftçi belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Çiftçilerin 2018 yılı ÇKS başvurusu için ibraz edecekleri çiftçi belgelerinde '2018 yılı ÇKS başvurusu için geçerlidir' ibaresinin yer almasına dikkat etmeleri gereklidir. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için başvurularını ve belgelerini zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmeleri gereklidir." ifadelerini kullandı.



