Zara Ziraat Odasından köy gezileri

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası Başkanlığı, köy gezisi düzenledi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında incelemede bulunmak üzere köy gezileri düzenleyen Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, bu kapsamda 12 köye ziyaret gerçekleştirdi.

Geziler hakkında AA muhabirine açıklama yapan Şimşek, "Oda olarak başlattığımız çalışmalar kapsamında köylerimizi gezerek, muhtarlarımızla köylerimizin durumları hakkında istişareler yapıyoruz." dedi.

Çaylı, Danışık, Girit, Karahasan, Kelhasan, Kızılkale, Korkut, Kümbet, Seten, Sorhun, Cemal ve Bağlama köylerinde muhtarlarla bir araya geldiklerini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık ile sosyal yaşam hakkında bilgiler aldığımız gezilerimizle raporlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu ve bu alanda ön plana çıkan Korkut köyümüzde küçükbaş hayvancılık neredeyse tükenmiş. Bölge insanları son yıllarda inşaat sektörü ile uğraştığından köyde hayvancılık da tarım gibi son noktaya gelmiş. Cemal, Kelhasan, Karahasan gibi köylerimizde de ne hayvancılık, ne tarım kalmamış. Bu gezimizde en çok etkilendiğim konu Çaylı köyümüzün arazisi olmuştur. Köy arazilerinin çok büyük bir kısmı yıllardır ekilmemiş, boş yatıyor. Ülkemiz tarımı açısından ciddi bir kayıp durumundadır."

Ekildiğinde büyük kazançlar sağlayacak olmasına rağmen atıl bırakılmış boş tarım arazilerinin biran evvel tarım üretimine kazandırılması gerektiğini belirten Şimşek, burada sorumluluğun çiftçide olduğunu vurguladı.