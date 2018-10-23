Zara Ziraat Odası'ndan indirimli mazot hizmeti

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası ile ilçedeki bir akaryakıt istasyonu arasında çiftçilere indirimli mazot verilmesini sağlanmak amacıyla protokol imzalandı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, ekonomideki dalgalanma nedeniyle çiftçilerin ayakta kalabilmelerini sağlamak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda çiftçilerin ucuz mazot alması için ilçedeki akaryakıt istasyonlarına teklif götürdüklerini belirten Şimşek, "En uygun indirimi sağlayan firmayla imzaladığımız protokol gereği, çiftçilerimiz akaryakıt firmasına gelerek çiftçi kayıt belgesini beyan etmesi halinde 40 litre ve üzeri mazot alımlarında yüzde 3 indirim uygulanacak." dedi.

Akaryakıt İstasyonu sahibi Metin Gürsoy da "Zara Ziraat Odası Başkanlığımıza böyle bir hizmeti düşünüp icraata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Çiftçimiz için önemli bir protokolü imzaladık, hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şimşek ve Gürsoy arasında protokol imzalandı. İmza törenine Zara Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri de katıldı.