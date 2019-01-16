Zara Ziraat Odasından değerlendirme toplantısı

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Ziraat Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Yanıkoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan, CHP İlçe Başkanı Aslan Karaman, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Gürsoy ile belediye başkan adayları katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaklaşan yerel seçimler öncesi ilçe protokolü, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adaylarının katılımıyla ilçenin gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Şimşek, "Katılımcılarımız ortak karar alınacak çalışmalar hakkında değerlendirme yapma imkanı buldular. Seçim bürolarından, reklam afiş ilan çalışmalarına, seçim araçlarından, seçmen listelerine bir çok konu masaya yatırıldı." dedi.