Zara Ziraat Odası'nda Şimşek güven tazeledi

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası Başkanlığı 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Sayın, Ziraat Odası'nın çiftçiler, muhtarlar ve protokolle uyumlu çalıştığını söyledi.

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da "İlkbahar döneminde hayvan transfer istasyonumuzun inşaat çalışmalarına başlanılacaktır, aynı zamanda ot borsasını oluşturarak bölgemizi ziraat alanında geliştireceğiz. Şuan kesimhanemiz ve hayvan pazarımızın inşaatı son aşamadadır, ilkbaharda faaliyete geçecektir." dedi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek ise konuşmasında, "Odamız bugüne kadar ki yönetim kurullarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçemizin önde gelen kurumları arasında yerini almıştır. Bizleri destekleyen ve bu göreve yeniden layık gören delegelerimize teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen seçimde Zeki Şimşek yeniden oda başkanlına seçilirken, meclis üyeliklerine ise, Osman Şimşek, Mahsuni Meral, Çetin Yolcu, Nurali Kaplan, Erol Yılmaz, Ali Akbulut, Raif Çakmak, Haşim Gencer, Ahmet Gümüşsoy, Doğan Turan, Mehmet Bağca, Cafer Irmak, Hasan Horan, Seyit Acar, Hasan Çılgın, Metin Kandi, Ümit Kalkan, İbrahim Kızık, Celal Dursun ve Mutlu Gülpınar seçildi.