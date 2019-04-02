Zara Ziraat Odası yumurta tavuğu dağıttı

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası tarafından getirtilen yumurta tavukları sahiplerine teslim edildi.

Zara Ziraat Odası tarafından uygun fiyata Konya'dan getirtilen bin 500 adet "Lokman Brown" ve "Atak-s" cinsi yumurta tavuğu, sahiplerine dağıtıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Oda Başkanı Zeki Şimşek, "İki yıldır devam ettiğimiz gezen yumurta tavukçuluğunu yaygınlaştırma çalışmalarımız, bu yıl da devam ediyor. İlkbaharın gelmesi ile üyelerimizden aldığımız sipariş üzerine getirttiğimiz 17 haftalık gezen yumurta tavuklarını dağıttık. Şuana kadar toplamda 20 bin civarında tavuk dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Şimşek, talepler doğrultusunda gezen yumurta tavuğunun getirilmeye devam edeceği sözlerine ekledi.