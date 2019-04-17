Zara Ziraat Odası Meclisi toplandı

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Şeyhmerzuban Mahallesi'nde düzenlendi.

Şeyhmerzuban Mahallesi Kültürevi'nde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Sosyal Güvenlik Merkezi memuru İbrahim Gürler ile Oda Başkanı Zeki Şimşek çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Tarım Bağkur'u, zirai destekler, çiftçinin durumu ve tarımsal maliyetlerin değerlendirildiği toplantıda çiftçilerin talepleri, şikayetleri ve beklentileri dinlendi.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Oda Başkanı Zeki Şimşek, "2019 yılının ilk köy ve mahalle toplantımızı gerçekleştirdik. İki yıl önce başlattığımız meclis toplantılarının köylerde ve mahallelerimizde yapılmasına devam ediyoruz. Toplantıda desteklemeler, mazot, gübre, borç ertelemesi, kayıt dışı arazilerin ÇKS durumu konularını değerlendirdik. Düzenlenecek ilk muhtarlar toplantımızda da ekim işleri ile uğraşan kişilerin evraklarının imzalaması hususunu görüşeceğiz." dedi.