Zara Ziraat Odası Meclis Toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odasının, eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Taşgöze köyü muhtarlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Zara Ziraat Odası Meclis Başkanı Ali Akbulut, oda yönetimi, meclis yönetimi ile bölge muhtarları ve köylüler katıldı.

Bolucan bölgesinin hayvancılığa elverişli olduğunu ifade eden Akbulut, "Taşgöze köyümüz başta olmak üzere bölgede küçükbaş hayvancılığa ağırlık verilmesi gerekir. Bu arazilerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılabildiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak da mandıra işletmeciliği, yem bitkisi üretiminin yapılması buralara zenginlik katacaktır. İmkanlar doğru değerlendirildiğinde olumsuzluklar ortadan kalkar." dedi.



