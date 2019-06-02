Zara Vakfı iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı (Zara Vakfı) tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediye düğün salonundaki programda, merkezi İstanbul'da bulunan Zara Vakfı, bin kişiye iftar verdi.

Programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Vakıf yöneticilerimiz, İstanbul'dan gelerek ramazan ayının anlamına yakışır bir iftar programı organizasyonu gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik de "Kuruluşundan bugüne ilçemize bir çok değer katan ve kazandıran vakfımıza ve yönetimine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Her zaman Zara için çaba sarf ediyorlar." diye konuştu.

Vakıf Başkanı Adnan Şimşek de programa katılanlara teşekkür etti.

Programa, eski Zara belediye başkanları Sayıt Ahmet Pala ve Hüsamettin Gürsoy, Zara Sanayici İş Adamları Derneği Onursal Başkanı Sedat Coşkun, Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Kılıç, Kızılırmak Yöresi Dernekleri Başkanı Mehmet Bağca, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, esnaf, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.