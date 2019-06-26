Zara Reşitakif Paşa Ortaokulu'nun LGS başarısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), Reşitakif Paşa Ortaokulu öğrencileri, ilçe düzeyinde ilk üç sırada yer aldı.

LGS'ye giren Reşitakif Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Yasemin Hüsne Çimen ilçe birincisi, Gamze Hatun Kılınç ikinci, Kayra Enes Eser ise üçüncü oldu.

Reşitakif Paşa Ortaokulu Müdürü Hakan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl yapılan LGS sonucunda ilçe düzeyinde ilk üçe okulumuz öğrencilerinin girmiş olması bizleri mutlu etti. Bir eğitimci olarak aldığımız en büyük ödül, öğrencilerimizin başarısıdır. İlçemizin birinci, ikinci ve üçüncüsü okulumuzdan çıktı. Uzun ve yorucu maraton sürecinde emek sahibi öğretmenlerimize, desteklerinden dolayı velilerimize ve başarının mimarları öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.