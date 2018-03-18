Zara KIYDEF'ten Zeytin Dalı Harekatına destek

SİVAS (AA) - Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu (KIYDEF) yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gitti.

Zara KIYDEF Başkanı Mehmet Bağca ve Yönetim Kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini ortaya koymak için iki günlük bir programla Hatay'ın Hassa ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyon yöneticileri, ziyaret programının ardından Zara'ya döndü.

Bağca, yaptığı açıklamada, millet olarak Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için Hassa'la gittiklerini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretle Mehmetçikimizin yanında olduğumuzu bildirerek, Zaralıların selamını ilettik. Gezimizde bizleri yalnız bırakmayan Hassa Kaymakamı Yusuf Turan'a, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel'e teşekkür ediyorum." dedi.