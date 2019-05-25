Zara Kaymakamlığı iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - Zara Kaymakamlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftü Vekili Ali Özbay'ın iftar duasını gerçekleştirdiği programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Vatandaşlarımızla iftar sofrasında buluşmak istedik. Ramazan ayı birlik, beraberlik, paylaşma ayıdır. Ramazan ayının önemine uygun bir iftar programında sizlerle bir arada, sizlerle oruçlarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Programa katılan çocuklara iftarlık dağıtan Kaymakam Mehmet Sayın'a, bir vatandaş kendi yaptığı yağlı boya resim tablosunu hediye etti.