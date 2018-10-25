Zara Kaymakamı Sayın'ın köy ziyaretleri

SİVAS (AA) - Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, köy gezileri kapsamında Tödürge köyünü ziyaret etti.

İlçede yakın zamanda göreve başlayan Kaymakam Sayın, Tödürge köyünde köy muhtarı ve köy halkıyla bir araya geldi.

Sayın, köy konağında bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, köy muhtarı Mehmet Önder'den köy hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Sayın, "Köyümüz, sahip olduğu doğal ve tarihi özellikleriyle önemli bir köy. Tödürge köyü, gölüyle, kaya mağaralarıyla ve geleneksel değerleriyle farklı bir dünya sunuyor." diye konuştu.

Kaymakam Sayın ve beraberindekiler, heyet daha sonra köy içerisinde gezerek, çeşitli incelemelerde bulundu.

Köy gezisi programına, Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri Namuk Kaya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş katıldı.