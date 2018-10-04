Zara Kaymakamı Sayın göreve başladı

SİVAS (AA) - Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Zara ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Sayın görevine başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi doğumlu Kaymakam Sayın, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı.

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Sayın, 2006 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2010 yılında Bolu Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine geçen Sayın, Kütahya Hisarcık, Isparta Senirkent ve Sivas İmranlı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Sayın, Resmi Gazetede yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Zara Kaymakamı olarak atandı.

Komşu ilçeden Zara'ya atandığını ve bölgeye yabancı olmadığını belirten Sayın, "Zara ilçemiz STK gücü, okumuşu ve kültürel yönleriyle önemli ilçelerimizdendir. Köy sayısının fazlalığı ve coğrafyasıyla dikkati çeken ilçemizde, yerel yönetimimizle, kurum amirlerimiz ve kurumlarımızda çalışanlarımızla birlikte en güzel hizmetlerin verilmesi için yorulmadan çalışacağız." diye konuştu.