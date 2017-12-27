Zara Kaymakamı Kızılgüneş'in ziyaretleri

SİVAS (AA) - Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile AK Parti ve CHP Zara ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

İlk olarak Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odasına gelen Kaymakam Kızılgüneş, oda başkanı Ahmet Okur'dan oda faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kızılgüneş, kurumlar arası diyaloğun hizmet kalitesini artıracağına, müşterek çalışmaların sayısının artmasının pozitif sonuçlara vesile olacağına inandığını belirterek, başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okur ise, oda faaliyetlerinin daha verimli olabilmesi için esnafların ihtiyacına cevap verir nitelikte bir bina düşündüklerini ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kızılgüneş, daha sonra AK Parti ve CHP ilçe başkanlıklarına giderek yeni seçilen ilçe başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.