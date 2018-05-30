Zara Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi

SİVAS (AA) - Zara'da Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, belediye düğün salonundaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürettikleri ürünler paha biçilemez. Bizler de belediyemiz olarak Halk Eğitim Müdürlüğümüzde ortaklaşa sosyal destek projesi kapsamında çeşitli kurslar açtık. Bugün burada emeklerini sergiliyorlar." dedi.

Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt de konuşmasında, "Arıcılıktan, aromalı bitki üreticiliğine, resimden el sanatlarına birçok alanda kurslarımızı açtık. Kaymakamlığımızın destekleri ile okuma yazma kurslarımızı, belediyemiz destekleri ile de sosyal destek projesi kapsamında faydalı kurslarımızı açtık." dedi.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin belgeleri verildi.

Program Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi bağlama kursu öğrencilerinin müzik dinletisi ile son buldu.