Zara esnafına teşekkür belgesi

SİVAS (AA) - Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca 30 yıl ve üzerinde esnaflık yapan üyelere teşekkür belgesi verildi.

İlçede 30 yıl ve üzerinde esnaflık yapanlar için belge hazırlayan oda yönetimi, üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek belgelerini taktim etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemiz de odamıza 30 yıl ve üzeri süredir kayıtlı olan üyelerimizi tespit ederek, belge hazırladık. Ahi esnafı olarak odamıza kayıtlı olan bu üyelerimize uzun süre ticari faaliyette bulunarak, ilçemiz ekonomisine yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür etmek amacıyla iş yerlerinde ziyaret ederek kendilerine belge verdik. Bizlere gösterdikleri yakın ilgilerinden dolayı ve emeklerinden dolayı üyelerimize teşekkür ederiz." dedi.