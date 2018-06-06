Zara Esnaf Odası Ramazan yardımı yaptı

SİVAS (AA) - Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Oda Başkanı Ahmet Okur AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın adı olan ramazan ayı vesilesiyle ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönetim kurulumuz hazırlattığımız kumanyalarımızın birinci kısmını dağıttık. Nakdi ve ayni olarak devam ettirdiğimiz desteklerimiz esnaflarımızın da katılımlarıyla daha fazla aileye ulaşmamızı sağlamaktadır." dedi.

Yardımların devam edeceğini belirten Okur, "Her yıl artırarak devam ettirdiğimiz yardımlarımızla ramazan ayında ailelerimizin sofralarına konuk oluyoruz. Çorbalarında esnafımızın da tuzunun olmasına vesile olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.