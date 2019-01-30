Zara Belediyesi'ne yol süpürme aracı hibe edildi

SİVAS (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme kamyonu Zara Belediyesi tarafından teslim alındı.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelerine yol süpürme kamyonu hibe edildiğini söyledi.

Aracın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pala, "Bir çok temizlik aparatının da olduğu aracımız vakumlu yol süpürme aracı olduğundan cadde ve sokaklarımız sorunsuz temizlenecek. Ayrıca vidanjör olarak da hizmet verecek aracımız ilçemizin temizliği açısından önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacımızın giderilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.