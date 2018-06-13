Zara Belediyesinden TOKİ koşullarında konut imkanı

SİVAS (AA) - Zara'da, TOKİ ile belediye iş birliğinde hayata geçirilecek toplu konut projesinden talep fazlalığı nedeniyle yararlanamayanlar için kurulacak kooperatifle aynı koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacağı bildirildi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un katılımıyla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Zara Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen projede, talep fazlalığı nedeniyle çekilen kurada çıkmayan 700 kişi için belediye öncülüğünde başlatılacak yeni proje tanıtıldı.

Milletvekili Soluk, toplantıda yaptığı konuşmada, evi olmayan herkesi ev sahibi yapmayı arzuladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Önceki projede bin 317 katılımcı arasında yapılan kura çekimi sonrası 642 vatandaşımız hak sahibi olurken, 700 civarında vatandaşımız açıkta kaldı. İlçe merkezinde konut yapımına uygun hazine arazisi bulunmadığından TOKİ konuya sıcak bakmadı. Zara Belediyesi öncülüğünde kurulacak kooperatifle müracaatçılarımız arasında yeniden talep toplayarak konut sayısına bakacağız. Daha sonra arsa alımına gidilerek kalan müracaatçıların da hak sahibi olmaları sağlanacaktır."

TOKİ ile aynı şartlarda ihalenin yapılacağını belirten Soluk, konutların ödeme şartlarının da aynı şartlarda olacağını ifade etti.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise ilçedeki konut sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "TOKİ kuralarında çıkmayan hemşehrilerimiz bugün itibarıyla 10 iş günü içerisinde belediyemize müracaat ederek TOKİ şartlarında ve ödeme koşullarında kooperatif aracılığı ile ev sahibi olacaklar." dedi.