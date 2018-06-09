Zara Belediyesinden sıcak yemek dağıtımı

SİVAS (AA) - Zara Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sıcak yemek götürüyor.

Ramazan ayı süresince Zara Belediyesi tarafından yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, yalnız yaşayan 140 aileye her gün iftar öncesi sıcak yemek dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, yaptığı açıklamada, sıcak yemek dağıtımının her yıl yapıldığını söyledi.

Bu projeyi Gönül Köprüsü Sosyal Yardımlaşma Derneğiyle yürüttüklerini aktaran Pala, "Tespit ettiğimiz 140 eve sıcak yemek servisimiz her gün iftar öncesi personelimizce dağıtılmaktadır. Haftalık yemek programıyla belirlediğimiz menümüzde ailelerimizin sofralarına zenginlik katmaya çalışıyoruz. Ayrıca Merkez Camimizin avlusunda açtığımız aş evimizde de günlük 200 kişi iftarını açmakta." diye konuştu.

Pala, projenin aksamadan devam etmesinde maddi ve manevi desteği olanlara teşekkür etti.