Zara Belediyesinden İŞKUR çalışanlarına veda yemeği

SİVAS (AA) - Zara Belediyesi, çalışma süresi sona eren İŞKUR çalışanları için veda programı düzenledi.

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Zara Belediyesinde istihdam edilen 80 kişilik grubun çalışma süresi doldu.

Zara Belediyesi, çalışanların son günlerinde Belediye Düğün Salonu'nda veda programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, programda yaptığı konuşmasında, 6 aydır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bizler geçen bu süre zarfında bir aile ortamında ilçemizde güzel hizmetler gerçekleştirdik. Özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Programa, Belediye meclis üyeleri, Belediye personeli ile İŞKUR çalışanları katıldı.