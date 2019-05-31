Zara Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

SİVAS (AA) - Zara Belediyesi çalışanları iftar programında buluştu.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programına belediye meclis üyeleri ve belediye bünyesinde çalışan işçiler katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında belediye personelimizle bir araya gelerek birlikte oruçlarımızı açtık. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde özveriyle çalışan personellerimizle iftar sofrasında buluşmanın yeri bizde başkadır. Zara Belediyesi, büyük bir ailedir. Bu ailede yer alan herkesin bir amacı vardır, ilçemize hizmet etmek." dedi.

Yalnızca ramazan ayında değil her zaman personelle bir araya geldiklerini belirten Çelik, hizmet kalitesinin arıtılması, vatandaş memnuniyetinin en üst seviyelere çıkması amacıyla çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.