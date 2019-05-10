Zara Belediyesi iftarda 200 kişiye yemek veriyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından iftarda 200 kişiye yemek veriliyor.

AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Belediyemize ait aşevimiz, ramazan ayının gelmesi ile iftarda misafirlerini ağırlıyor. Her gün farklı menünün hazırlandığı aşevimizde 200 vatandaşımız orucunu açıyor. İnşaat işçileri, yolcular, ihtiyaç sahipleri olmak üzere her kesimden insanımız iftarda bir araya geliyor, aynı sofrayı paylaşıyor." dedi.

Çelik, ramazan süresince aşevinin iftarda açık olduğunu, vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.