Zara Belediye Başkanı Çelik, şantiyeleri inceledi

SİVAS (AA) - Zara Belediye Başkanı Çelik, belediyeye ait şantiyeleri inceledi.

İlçe merkezinde inşa edilen kapalı otopark ile inşaatı devam eden sosyal tesis ve belediye hizmet binasında incelemeler yapan Çelik, görevlilerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası AA muhabirine açıklama yapan Çelik, "Yaklaşık iki yıl önce hizmete giren şuan ki belediye hizmet binası ve kültür merkezinin kullanım durumu başta olmak üzere belediyemize ait devam etmekte olan inşaatların şantiyelerini görevli personelimizle incelemeler yaparak durumları hakkında resmi ve teknik bilgileri toparlıyoruz." dedi.

Belediyenin öncelikli çalışmalarına önem vereceklerini belirten Çelik, "Planlama ile faaliyetlerimizi düzenli ve hiçbir kaynağı heba etmeden, vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Belediyelerin görevi öncelikle vatandaşlara aksatmadan kesintisiz hizmet etmektir." diye konuştu.

Personel çıkartma olmayacağını da ifade eden Çelik, "Kadrolu, sözleşmeli, geçici ve süreli olmak üzere belediyemizde hizmet eden hiçbir personelimizi işten çıkartmayacağız. Vatandaşlarımıza en iyi belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için önümüzdeki beş yıllık süreyi iyi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.