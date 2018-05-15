SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Zara ilçesinin 2023'te hızlı trene kavuşacağını söyledi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine gelen Gül, ilk olarak hükümet konağını ziyaret ederek Kaymakam Yunus Kızılgüneş'ten brifing aldı.

Daha sonra Kızılırmak Sosyal Tesisleri'ne geçen Gül ve beraberindekiler, Zara Belediyesi Hanımlar Kültür Merkezi Projesi kapsamında oluşturulan Bayanlar Fitness Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Vali Gül, projede kadınların düşünülmüş olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış sonrası ilçede salı günleri kurulan semt pazarını da gezen Gül, ilçe merkezinde inşaatı devam eden 24 derslikli ilkokul, öğretmenevi ve kent meydanı şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Belediye Düğün Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Gül, her yıl ilçenin daha ileri gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün bir eksiğimiz tamamlanıyor. Artık o kadar çok hizmet almaya başladık ki hizmetler rutine döndü. Zara 2023'te hızlı trene kavuşacak. Doğalgaz büyük bir nimet ve Zara ilçemizde bu yatırıma kavuştu. Türkiye'nin en güzel öğretmenevi burada yapılıyor. TOKİ konutları yeni ihale edildi. 600'den fazla konut yapılacak. Kırsal altyapıya baktığımızda bu sene 100 bin metrekarenin üzerinde parke taşı veriyoruz. Geçen sene de bir bu kadar daha verdik. Bu sene mevcut asfalt yollarımızın tamamının bakım ve onarımını yapacağız."

İçme suları ile ilgili hem kuraklıktan, hem de içme suyu ihtiyacının arttığından bahseden Gül, "Göç eden hemşehrilerimizin arsa ile ilgili talepleri olduğunu biliyoruz. İl Özel İdaresinde bir sekretarya oluşturduk. Kamuya, hazineye ait arsa varsa hem köyün içerisinde talep edenlere, hem de o köylü olup dışarıda olanlara uygun bir bedelle vereceğiz. Amacımız birinci neslin Sivas ile ilgili bir bağlantısı var ama ikinci ve üçüncü neslin bağlarının kopmamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'ün Zara ilçe ziyaretine, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, ilçe protokolü, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.