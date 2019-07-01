Zambiya heyetindeni KAYSO'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Zambiya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'yi makamında ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri'nin Türkiye'nin sanayileşmiş ilk 10 kentinden biri olduğunu belirtti.

Kayseri olarak ihracatta Türkiye sıralamasında 10. sırada yer aldıklarını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"2018 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracatımız var. Mobilya, elektrikli ev aletleri ve tekstil, ihracatta ilk üç sıradaki sektörlerimiz. 2018 yılında üç firmamız Zambiya'ya ihracat yapmış. Tabi ki bu rakam oldukça düşük ama inşallah bu ziyaretiniz bir fırsat olur. Zambiya ile Kayseri arasındaki ticareti daha fazla geliştiririz. Bu konuda oda olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Büyükelçi Joseph Chilengi ise kendilerini kabul ettiği için Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür etti.

Chilengi, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ardından ülkeler arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını, kendilerinin de bu ilişkileri daha da geliştirmek için Kayseri'yi ziyaret ettiklerini ifade etti.