Zamana direnen semer ustası

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde yaşayan Mesut Atıcı, semercilik ve saraçlık mesleğini zor şartlar altında sürdürüyor.

Eski Kuyumcular Çarşısı'ndaki mütevazi bir dükkanda çalışan Atıcı, yaptığı açıklamada, 40 yılı aşkın süredir semercilik ve saraçlık yaptığını söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Atıcı, "Yaptığınız işinizi sevmezseniz, başarılı olamazsınız. Eskiden çok semer yapardık. Şimdi semer işi eskisi kadar kalmadı ve siparişte alamıyoruz. Başka çalışmalar denemeye başladık. Eyer yapımına girdik, Köpek tasmaları yapmaya başladık ve oldukça ilgi gördü." dedi.

Türkmenistan atlı birlikleri için eyer yaptığını anlatan Atıcı, şunları kaydetti:

"Türkmenistan atlı birlikleri için eyerler yaptık ve çok beğenildi. Zaman zaman siparişleri geliyor ve yapıp gönderiyorum. Bunun yanında Almanya’dan köpek tasması siparişi geldi. Tasmayı yaptık ve gönderdik. Ardından İngiltere’den sipariş geldi, şimdi onu yapıyorum. Vatandaşın istekleri doğrultusunda eyer ve köpek tasmaları yapıyorum. Eyerleri 750 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatla satıyorum."