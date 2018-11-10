Zamana direnen Ahi Çarşısı küllerinden doğdu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle önemini yitirmeye başlayan tarihi Uzun Çarşı, yenilenen görünümüyle kentin gözdesi oldu.

Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı ve 800 yıl öncesine ait Ahi ocaklarının bulunduğu kent merkezideki Kalehöyük'ün yanında yer alan Osmanlı döneminden kalan Uzun Çarşı, tam kuruluş tarihi bilinmese de yüzyıllardır kent ticaretine hizmet etti.

1933 yılında çıkan büyük yangında tahrip olan üstü kapalı çarşı, dönemin valisi tarafından üstü açık hale getirilerek Ahi esnafı için yeniden düzenlendi.

Yeni iş merkezlerinin yapılmasıyla eski görkemli günlerini kaybetmeye başlayan ve zamana direnen Uzun Çarşı'nın yeniden canlandırılarak Ahi esnafına yakışır hale getirilmesi için Kırşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Proje kapsamında çarşıdaki 107 iş yerine cephe düzenlemesi yapıldı, sokağın zemin iyileştirilmesinin yanı sıra modern görünümlü üst örtüleriyle de genel düzenleme gerçekleştirildi.

Kunduracılıktan aktarlığa, demircilikten hasır örgücülüğüne kadar geleneksel mesleklerin yaşatıldığı Uzun Çarşı'da esnaf yeni düzenlemeyle geleceğe daha güvenle bakmaya başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi veren Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentin en eski yerlerinden tarihi Uzun Çarşı'nın son yıllarda giderek özelliğini kaybetmeye başlaması nedeniyle burayı canlandırmak amacıyla esnafla istişareler yaparak proje hazırladıklarını söyledi.

Amaçlarının çarşıyı eski güzel günlerine kavuşturmak olduğunu belirten Bahçeci, "Güzel bir proje hazırladık. Buradaki 107 yapının dış cephelerini, çarşının içini ve kısmi olarak da üst örtüsünü yaptık. Çiçekleriyle, oturma yerleriyle çok güzel bir hale getirdik. Esnafımız da bu çalışmadan son derece mutlu oldu." dedi.

Çarşıda Ahi esnafı kültürünün yaşatıldığını dile getiren Bahçeci, "Burada her meslekten esnafımız var. Kırşehir Ahiliğin de başkenti. Buradaki esnafımız da Ahi esnafı. Herkesi yeni yüzünü görmeleri ve alışveriş yapmaları için tarihi Uzun Çarşı'mıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Ahiliğin engin ve evrensel değerlerini yaşatmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi Projesi ve Uzun Çarşı'nın yenilenmesinin bir bütünün devam eden parçaları şeklinde ilerlediğini aktardı.

Hedeflerinin Ahi esnafının yüzünün gülmesi olduğuna işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"Biz Ahi şehriyiz. Ahilikle ilgili planlarımızı bir bütünün parçaları olarak yapıyoruz. Ahi Evran Külliyesi Projesi, Kalehöyük'teki ve tarihi Uzun Çarşı'daki çalışmalar hep bütünün parçaları şeklinde. Hepsi birbirini tamamlayan çalışmalar. Çarşımız güzelleşince alışverişe gelen insan sayımız da çok arttı. Buradaki dükkanlar da kıymetlendi. Esnafımız çarşının eski güzel ve görkemli günlerine dönmesinden dolayı son derece mutlu."

Çarşı esnafından kunduracı Mustafa Kamalı, 25 yılının burada geçtiğini belirterek, tarihi çarşıda yapılan düzenlemelerle güzel gelişmeler yaşadıklarını söyledi.

Kamalı, "Çarşımızın standart bir müşterisi var. Çarşının düzenlemesiyle dışarıdan değişik müşteriler de gelmeye başladı. Artık sırf Uzun Çarşı'yı görmeye de geliyorlar. İl dışından gelen ve yurt dışından gelenler de bu konu da çok olumlu tepkiler vermeye başladılar."dedi.

Baharatçı Şükrü Güvenç de 35 yıldır esnaflık yaptığı çarşının yapılan çalışmalarla güzelleştirildiğini ve eski günlerine kavuştuğunu anlattı.