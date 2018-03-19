Zafer Haftası kutlandı

KAYSERİ (AA) - İncesu'da, Zafer Haftası dolayısıyla okullarda program düzenlendi.

Fatma Ömer Lütfi Arıtan Anadolu Lisesinde Zafer Haftası dolayısıyla ''Kahraman Şehitlerimizi Unutmadık'' temalı program gerçekleştirildi.

Çanakkale kahramanlık türkülerinin seslendirildiği, slayt ve oratoryo gösterilerinin sunulduğu programa, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan da katıldı.

Atatürk İlkokulunda da Zafer Haftası dolayısıyla Tiyatro Kulübünce hazırlanan gösteri sunuldu.